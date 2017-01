Gouden wissel in Tilburg: "Begrijp dat het voor het publiek raar is"

Willem II is dit seizoen sterk afhankelijk van de doelpunten van Fran Sol. Veel supporters hadden dan ook geen begrip voor de wissel van de Spanjaard bij een gelijke stand tegen Sparta Rotterdam, maar uitgerekend zijn vervanger Thom Haye maakte alsnog het verschil: 3-2.



"Het was zeker niet super, maar het viel wel een keer allemaal zijn plek", concludeerde Erwin van de Looi na afloop in gesprek met Voetbal International. "Ik begreep dat mijn wissels niet helemaal begrepen werden. Maar als Thom Haye als vervanger van Fran Sol de winnende maakt, dan is dat voor de trainer ook wel lekker."



Van de Looi vervolgt: "Ik begrijp dat het voor het publiek raar is als je je topscorer wisselt, maar ik wilde weer grip op de wedstrijd krijgen. Als trainer ben ik er om die beslissing te nemen." De Willem II-trainer hoopt nu op rust. "Ik vond het onrustig en er zat spanning op. Dit geeft een boost."



Reiziger

Collega Michael Reiziger, de vervanger van Alex Pastoor, was natuurlijk niet tevreden. "Die tegengoal doet pijn", somberde de oud-international. "Ik verwijt de spelers niets. We hebben te weinig punten voor wat we laten zien. Dat is een feit. Maar er is geen reden voor zorgen als je ziet hoe we bij AZ speelden en nu hier weer."