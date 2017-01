PSV is bezig aan een goede serie, maar iedere misstap kan fataal blijken met het oog op de titel. Peter van Ooijen hoopt zijn oud-werkgever die doorgang te beletten met Heracles Almelo.



De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van PSV. Van Ooijen brak echter niet door in Eindhoven en besloot zijn loopbaan voort te zetten in Almelo. "Ik ben erop gebrand om tegen PSV te laten zien wie ik ben en wat ik kan", zo laat hij in aanloop naar dit onderonsje weten aan RTV Oost.



"We moeten weer zorgen dat we punten gaan halen en een goede uitslag neerzetten", aldus Van Ooijen, die naar eigen zeggen 'goed in m'n vel zit'. Toch is hij allerminst een zekerheidje bij Heracles. "Ik train hard, ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Ik denk dat ik tegen een basisplaats aan zit."