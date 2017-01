10 Nederlandse voetbalpersoonlijkheden die het vaakst werden gegoogeld

In 2016 werd de zoekmachine van Google zoals altijd vaak gebruikt om informatie op te zoeken. Ook werden er volop gezocht naar voetballers of aan de sport gerelateerde personen, maar wie waren in Nederland eigenlijk het populairst? SoccerNews.nl zet de toptien op een rijtje.



10. Robin van Persie

Van Persie beleefde een grillig debuutseizoen als spits van Fenerbahçe. De geroutineerde oud-Feyenoorder moest zijn plek in het Nederlands elftal ook afstaan, iets wat niet door iedereen werd begrepen. In 2016 werd Van Persie in ieder geval nog veelvuldig opgezocht via Google met een tiende plek als bewijs.







9. Memphis Depay

In tegenstelling tot Van Persie is het avontuur bij Manchester United voor Memphis uitgegroeid tot een deceptie. De vleugelaanvaller, inmiddels eigendom van Olympique Lyon zal inderdaad genoeg hebben geleerd in Engeland, maar zijn hoeveelheid speeltijd bleef beperkt. In Nederland verdween hij zeker niet van de radar.







8. René van der Gijp

Van der Gijp beëindigde zijn voetbalcarrière al in 1992 en een trainersloopbaan was voor hem geen optie. De Dordrechtenaar besloot zijn status van levensgenieter voort te zetten. Gijp is inmiddels wel weer volop in beeld dankzij het praatprogramma Voetbal Inside en natuurlijk de twee boeken die over hem zijn verschenen.







7. Rafael van der Vaart

Van der Vaart beleefde een tegenvallend seizoen bij Real Betis en verraste vervolgens met een overstap naar het Deense FC Midtjylland. De geroutineerde middenvelder is voor de Nederlandse voetballiefhebbers een tikkeltje uit beeld geraakt, maar de Google-resultaten bewijzen dat hij niet in de vergetelheid is geraakt.







6. Hakim Ziyech

Ziyech was in 2016 natuurlijk veelvuldig in het nieuws. Het begon al met een knetterend interview in De Volkskrant waarin hij diverse mensen rond FC Twente hardhandig aanpakte, maar dat stond een zomerse overgang naar Ajax zeker niet in de weg. Zijn jaar eindigde met het uitblijven van een uitnodiging voor de Afrika Cup.







5. Louis van Gaal

Louis van Gaal lijkt als manager van Manchester United zijn laatste kunstje als trainer achter de rug te hebben. De Nederlander heeft aangegeven in principe te zullen stoppen, tenzij zich er nog een buitenkansje voordoet. Slechts vier landgenoten uit de voetballerij werden in 2016 vaker opgezocht via Google.







4. Arjen Robben

Robben beleefde geen buitengewoon 2016. De vleugelaanvaller was natuurlijk behoorlijk succesvol met Bayern München, maar mede door blessureleed wist de Groninger geen echte hoofdrol op te eisen. Toch wilden de Nederlanders veel van hem weten getuige de vierde plek in dit klassement.







3. Dick Advocaat

Oranje-bondscoach Danny Blind lag in 2016 meermaals onder vuur, maar de toptien heeft hij dus niet gehaald. Zijn oud-assistent Advocaat lukte dat wel en hij heeft zelfs een derde plek bemachtigd. Zal zijn overstap naar het Turkse Fenerbahçe zoveel los hebben gemaakt in eigen land?







2. Virgil van Dijk

Van Dijk is bezig aan zijn tweede seizoen bij Southampton en we mogen concluderen dat hij veel critici de mond heeft gesnoerd. De Oranje-international is inmiddels verkozen tot aanvoerder van The Saints en staat bij menig topclub op een wensenlijstje. Ook in Nederland werd zijn ontwikkeling volop gevolgd.







1. Johan Cruijff

Het mag geen verrassing heten dat Cruijff de nummer één in dit overzicht is. Zowel Nederland als de rest van de wereld reageerde in maart 2016 geschokt op diens overlijden. De legendarische nummer veertien is helaas niet meer, maar we weten zeker dat hij een prominente rol zal vervullen in de voetbalhemel.