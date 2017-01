Fraser: "Anders moeten we onze ambities misschien bijstellen"

Vitesse heeft nog volop uitzicht op Europees voetbal. De Arnhemmers staan zevende in de Eredivisie en hebben de halve finale van de KNVB Beker bereikt, maar toch is men niet geheel tevreden.



Trainer Henk Fraser heeft geen brede selectie bij Vitesse en dus hoopt hij op versterking. "Anders moeten we onze ambities misschien bijstellen", zo laat hij weten aan Omroep Gelderland. "Er is hier wel ambitie, van mij wordt als trainer verwacht dat we wedstrijden winnen."



De clubleiding heeft inmiddels Sheran Yeini naar Maccabi Tel Aviv laten gaan. "Ik vind dat er een vervanger moet komen", aldus Fraser. Volgens algemeen directeur Joost de Wit is dit mogelijk. "We hebben onze lijstjes klaar. Onze scouts zijn druk bezig en ik verwacht dat we na het weekend wel met iets gaan komen."



Vitesse bereikte donderdagavond de halve finale van het bekertoernooi door Feyenoord te verschalken.