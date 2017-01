Officieel: Roda maakt derde transferdeal op één dag bekend

Roda JC Kerkrade beloofde na de gedeeltelijke overname activiteit op de transfermarkt en die belofte is nagekomen. Na Beni Badibanga en Ognjen Gnjatic is nu ook de Oostenrijkse jeugdinternational Stefan Savic vastgelegd.



De Limburgse club heeft Savic voor tweeënhalf jaar gecontracteerd na de deal met Slaven Belupo. "Stefan is een multifunctionele speler die op verschillende aanvallende posities uit de voeten kan", zo reageert technisch directeur Ton Caanen via de officiële website van de Limburgers.



Savic (23) is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg, waar hij ook debuteerde in het profvoetbal. Via FC Liefering en LASK Linz werd de middenvelder uiteindelijk ondergebracht bij het Kroatische Slaven Belupo.





