Mitchell Dijks was in gesprek met het Engelse Norwich City, maar had niet het juiste gevoel om op dit aanbod in te gaan. Volgens Johan Derksen heeft de linksback daarmee de verkeerde beslissing genomen.



"Daar heb ik mij vanochtend bij het ontbijt over zitten opwinden", vertelde Derksen vrijdagavond in het praatprogramma Voetbal Inside. De oud-hoofdredacteur van Voetbal International lanceerde direct al een harde uithaal: "Hij is volledig onterecht teruggehaald door Ajax."



"Dan wordt hij uitgenodigd door Norwich, dat is een prachtige club met een prachtig stadion, en dan komt meneer terug en zegt hij: 'Ik heb er geen goed gevoel bij.' Hij kent zijn plaats niet, wie denkt hij wel wie hij is?", luidt het harde oordeel van De Snor.



Anwar El Ghazi maakt wel een transfer, naar OSC Lille om precies te zijn. Jan Boskamp vindt dat een goede beslissing. "Hij zal meer gaan voetballen, Lille speelt ook altijd tussen veertig of vijftigduizend man."