Eigenaar Hui Wang heeft het beloofde bedrag van tweeënhalf miljoen euro eindelijk overgemaakt aan ADO Den Haag. Toch heeft de meest bekende pion van het bedrijf United Vansen het vertrouwen nog niet terug bij de gemeente.



Wethouder Tom de Bruijn van D66 weet dat ADO op korte termijn over het miljoenenbedrag kan beschikken. "Het dreigende liquiditeitstekort is daarmee tot in ieder geval het einde van het seizoen afgewend", zo luidt zijn boodschap aan de gemeenteraad, geciteerd door Omroep West. "De financiële problemen van ADO zijn hiermee allerminst opgelost."



De Bruijn voegt toe: "Tevens staan de bestuurders van ADO voor een grote uitdaging de verhoudingen binnen de club weer op orde te brengen en het vertrouwen van veel sponsors en supporters terug te winnen. Uiteraard zal het handelen van grootaandeelhouder UVS bepalend zijn voor het eventueel herstellen van het vertrouwen in de continuïteit van ADO."