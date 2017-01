Jans steunt verdediger: "Sommige dingen belangrijker dan voetbal"

Het is onduidelijk of Ted van de Pavert zondagmiddag inzetbaar is voor PEC Zwolle. De verdediger kampt met droevige privé-omstandigheden en ontbrak daarom vrijdag op het trainingsveld richting de thuiswedstrijd tegen FC Twente.



"Donderdagavond is er in zijn vriendenkring iets heel verschrikkelijks gebeurd. Daar is hij nu, want sommige dingen zijn belangrijker dan voetbal", legt trainer Ron Jans uit aan RTV Oost. "Als hij morgen (zaterdag, red.) helemaal fit is en er mentaal klaar voor is, gaat hij gewoon spelen. En anders zoeken we een andere oplossing."



Na de 1-2 overwinning op ADO Den Haag wil Jans de lijn doortrekken. "Het is heerlijk om zo met elkaar aan de slag te zijn." Er moeten evenwel meer punten gepakt worden om te blijven stijgen. "We willen laten zien dat we ons ook kunnen meten met ploegen die beter zijn dan het rechterrijtje."



"FC Twente behoort ook tot die ploegen, net als Groningen en nog een aantal clubs. Ik denk dat wij dat niveau kunnen halen en dat moeten we zondag laten zien", aldus Jans.