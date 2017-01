Jonge Larsson: "Natuurlijk word ik daar weleens moe van"

Henrik Larsson speelde voor Feyenoord in de tijd dat zoon Jordan werd geboren. Laatstgenoemde zag het levenslicht in Rotterdam en daar keert hij dit weekeinde terug als aanvaller van NEC.



Larsson heeft zelf geen speciale gevoelens bij de ontmoeting in De Kuip. "Ik was twee maanden oud toen mijn vader wegging bij Feyenoord", vertelt de negentienjarige Zweed aan De Gelderlander. "Van die periode weet ik dus niets meer. Later ben ik wel een keer in De Kuip geweest."



De tiener weet nog niet of zijn vader deze wedstrijd gaat bezoeken, maar Larsson junior kijkt zeker uit naar dit affiche. "Het is groot, mooi. Het beste stadion van Nederland. 50.000 supporters. Dat is schitterend. Daar ben ik echt niet bang voor, hoor."



Larsson werd in de winter overgenomen van Helsingborgs IF. Zijn beroemde vader is al vaak besproken. "Natuurlijk word ik daar weleens moe van, maar het zal altijd over hem gaan. Dat gaat niet veranderen. Ik zal eraan moeten wennen."