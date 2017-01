Ten Hag wil geen nieuwe tegenvaller: "De knop moet om"

FC Utrecht was lange tijd ongeslagen, maar tegen zowel Ajax (0-1) als SC Cambuur (na strafschoppen) werd een stevige klap geïncasseerd. Winst in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Go Ahead Eagles is dan ook wenselijk voor de manschappen van Erik ten Hag.



De oefenmeester constateert voldoende kansen voor zijn team. "Maar aan doelgerichtheid ontbreekt het ons de laatste tijd", stipt Ten Hag op de clubwebsite het pijnpunt aan. "Dat is een kwestie van instelling. De absolute wil om een goal te maken. In de volksmond: scherpte. Daar heeft het de afgelopen partijen te vaak aan ontbroken."



Het bekertoernooi is dus klaar en een stevige plek in de subtop is geen zekerheidje. Ten Hag weet dat er progressie nodig is bij zijn elftal. "De knop moet om. Er zijn geen excuses. In het voetbal gaat het niet altijd om techniek, of tactiek. Er moet een andere werkethiek komen."



In De Adelaarshorst wacht evenwel opnieuw een lastige opdracht. "Het publiek dáár heeft wat weg van de supporters hier. Engels. Het publiek leeft sterk mee, in positieve en in negatieve tijden. Ik kijk naar de wedstrijd uit. Het is prachtig om in die entourage te spelen."