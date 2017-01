Bemoedigende woorden voor PEC: "Te laag op de ranglijst"

FC Twente kan in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle nog geen beroep doen op Jos Hooiveld, maar een andere nieuwkomer is wel beschikbaar voor René Hake. Oussama Assaidi zou zijn officiële debuut kunnen maken.



Hake wilde nog niet prijsgeven welke rol Assaidi gaat vervullen in deze ontmoeting. "Hij zal ongetwijfeld spelen, maar hoe lang moeten we nog bekijken. Die beslissing nemen we morgen", aldus Hake, die Chinedu Ede nog niet opneemt in de wedstrijdselectie. Ook voor Hooiveld komt deze wedstrijd nog te vroeg.



Opponent PEC Zwolle staat zestiende in de Eredivisie en moet dus vrezen voor degradatie. Hake rekent op een goede afloop voor de provinciegenoot. "PEC Zwolle heeft een behoorlijke selectie, maar staat gezien de kwaliteit in de selectie te laag op de ranglijst", zo vertelt de oefenmeester op de clubwebsite.



Hake legt uit: "In de eerste twee duels na de winterstop heb ik een ander beeld van Zwolle gekregen. Tegen Ajax toonden ze de nodige goede agressie en bij ADO Den Haag hadden ze eigenlijk ruimer moeten winnen. Ik heb het idee dat er bij Zwolle in de winter een knop is omgezet."