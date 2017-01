PSV klopte Feyenoord op de valreep: "Hij was bijna rond"

Timmy Simons kwam in de periode 2005-2010 uit voor PSV. In die periode won de Belgische middenvelder drie landstitels, maar twaalf jaar geleden had hij ook zomaar voor een concurrent kunnen spelen.



Toenmalig PSV-trainer Guus Hiddink heeft in gesprek met de Belgische krant Het Laatste Nieuws teruggekeken op de komst van Simons. "We moesten eerst nog vechten voor hem. Feyenoord was hard geïnteresseerd. Hij was bijna rond met hen, maar toch hebben we Timmy kunnen halen."



"Ik wilde hem er zo graag bij en dat is toen ook gelukt", zo besluit Hiddink tevreden. Simons speelde uiteindelijk 213 wedstrijden voor de Eindhovense club alvorens hij overstapte naar Duitsland. Inmiddels is de veertiger alweer jarenlang actief namens het Belgische Club Brugge.