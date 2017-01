Positief advies rond Larsson: "Wel toe aan een volgende stap"

Sam Larsson is nog steeds eigendom van sc Heerenveen, maar komt hij na de thuiswedstrijd tegen FC Groningen nogmaals in actie voor de club? Clubwatcher Marco van Timmer noemt dat 'heel moeilijk te zeggen'.



Op de website van Voetbal International legt Timmer uit: "Heerenveen spreekt uit dat ze het team bij elkaar willen houden, zowel technisch manager Gerry Hamstra als voorzitter Luuc Eisenga geeft dat aan. Ze zijn niet voor niets zo succesvol. De speelwijze is op het lijf geschreven van de meeste spelers. Larsson is daar een hele belangrijke schakel in."



"Maar je weet hoe het gaat in de voetballerij", aldus de journalist, die ook weet hoe het werkt bij sc Heerenveen. "Als er een zak geld voorbijkomt, waar ze geen 'nee' tegen kunnen zeggen, dan zal hij gaan. Ajax wordt genoemd en PSV zit misschien ook wel op het vinkentouw, maar er hangt een behoorlijk prijskaartje aan deze speler. Maar ik moet eerlijk bekennen dat hij voor mij wel toe is aan een volgende stap."



Timmer ziet Larsson nóg beter worden bij een betere ploeg. "Ik zou het leuk vinden als hij dat op een hoger niveau laat zien", laat de journalist weten. "Voor Heerenveen is het te hopen dat die transferwindow heel snel sluit."