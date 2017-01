Streppel spreekt zich uit over transfersituatie Heerenveen

Aanstaande dinsdag dient zich de allerlaatste kans aan om nog iets te ondernemen op de transfermarkt. Bij sc Heerenveen werd Martin Ödegaard begroet als aanwinst en werden een aantal reservespelers de deur uitgedaan, maar gaat er verder nog iets gebeuren?



Heerenveen beschikt met Sam Larsson, Reza Ghoochannejhad en Arber Zeneli over een levensgevaarlijke voorhoede. Vooral eerstgenoemde is voortdurend gelinkt aan een stap hogerop. Deze week verscheen het bericht dat Ajax hem zou willen aantrekken, maar dat werd al snel tegengesproken vanuit Friesland.



In een halve week kan er nog veel gebeuren, ook rond Larsson, maar sc Heerenveen-trainer Jurgen Streppel rekent niet meer op een vertrek van de smaakmaker. "Vooralsnog speelt er volgens mij heel weinig of niets", zo citeert de Leeuwarder Courant. Ook Omrop Fryslân komt met een dergelijke boodschap naar buiten.





Sam Larsson trainde vandaag mee, maar wilde na afloop geen interview geven. Toch speelt er momenteel volgens Streppel niks rond de Zweed. — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) 27 januari 2017