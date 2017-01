De 11 namen bij Willem II en Sparta: wie neemt er afstand?

Tilburg is vrijdagavond het decor van de ontmoeting tussen Willem II en Sparta Rotterdam. Beide teams staan op dit moment op een plek in de middenmoot, maar een goed resultaat is nodig om de degradatiezone buiten beeld te houden.



Willem II-trainer Erwin van de Looi heeft besloten om twee wijzigingen door te voeren. Jari Schuurman moet zijn basisplaats afstaan aan Erik Falkenburg, waar Thom Haye plaats moet maken voor Dico Koppers. Op papier staat laatstgenoemde als buitenspeler, al is het maar de vraag of dat in de praktijk ook het geval zal zijn.



Sparta had afgelopen dinsdag een strafschoppenserie nodig om ten koste van FC Volendam de halve finale van de KNVB Beker te bereiken. Trainer Alex Pastoor, die opnieuw op de tribune moet plaatsnemen, heeft daarna flink lopen husselen met zijn basisploeg: vijf wijzigingen!



Bij Sparta hebben onder meer Michel Breuer, Denzel Dumfries en Paco van Moorsel hun basisplaats afgestaan. In de ploeg komen onder meer Bart Vriends, Zakaria El Azzouzi en Loris Brogno.



De opstellingen:



Willem II: Lamprou; Van Anholt, Lachman, Peters, Tshimanga; Lieftink, Falkenburg, Kali; Croux, Sol, Koppers.



Sparta Rotterdam: Kortsmit, Saksela, Vriends, van Drongelen, Floranus, Dijkstra, Spierings, Dougall, Verhaar, El Azzouzi, Brogno.