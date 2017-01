Hyballa klaar voor De Kuip: "Dat is ook een beetje het idee"

Feyenoord wankelde dit seizoen in de uitwedstrijd tegen NEC, maar won in de blessuretijd alsnog met 1-2. Toch denkt trainer Peter Hyballa dat de Rotterdammers te verslaan zijn.



"Wij stonden heel compact en hadden we onze momenten toen we diep speelden. En dat is ook een beetje het idee voor de wedstrijd zondag", zo laat Hyballa weten aan Omroep Gelderland. Een nadeel is natuurlijk wel dat NEC ditmaal een uitwedstrijd speelt en dat in De Kuip. "Ik ben er als kind al geweest."



Hyballa kijkt uit naar deze clash. "Het leukste, grootste stadion in Nederland met een hele goede sfeer en toppubliek. Dat wordt een mentale wedstrijd voor ons. Wij proberen ook veel aan de bal te komen. Maar Feyenoord moet winnen. En als zij de omschakelmomenten goed spelen, zijn ze heel gevaarlijk."