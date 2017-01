"Sinds ik onder hem werk, vraag ik me toch af wat ik in al die jaren daarvoor heb gedaan"

Erik ten Hag staat sinds de zomer van 2015 aan het roer bij FC Utrecht. Middenvelder Willem Janssen moest eerst erg wennen aan zijn nieuwe trainer, maar is inmiddels vol lof over hem.



"Wij krijgen heel simpel gezegd training", vertelt de 30-jarige voetballer aan Voetbal International. "Je kunt het vervelend vinden als er wordt ingegrepen, maar volgens mij is dat wel wat er wordt bedoeld met training geven. Dat je een elftal laat functioneren, dat iedereen zich ontwikkelt en daarmee de totale teamprestatie."



"In feite is wat onze trainer doet niks bijzonders, tenminste: dat hoort het niet te zijn. Maar sinds ik onder hem werk, begin ik me toch af te vragen wat ik in al die jaren daarvoor dan heb gedaan onder de meeste trainers met wie ik werkte. Dan kun je toch niets anders dan concluderen dat het toch vaak bezigheidstherapie is geweest", aldus Janssen.