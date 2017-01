Streppel beseft: "Voor FC Groningen hoeft niemand zich op te laden"

SC Heerenveen neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen FC Groningen. De Friezen hopen in de Derby van het Noorden nare nasmaak van de uitschakeling in de KNVB Beker weg te kunnen spoelen.



"Voor FC Groningen hoeft niemand zich op te laden", weet trainer Jurgen Streppel, die in de twee afgelopen verliespartijen ook veel positieve dingen zag. "Ik heb meer goede dan slechte dingen gezien. We hebben de tegenstander afgejaagd en met goed positiespel onze wil opgelegd. We speelden prima, alleen viel het resultaat tegen."



Inmiddels is de blik in Heerenveen weer op de toekomst. "Groningen heeft wat mutaties doorgevoerd en voor een andere speelwijze gekozen. Ze spelen heel gestructureerd en zijn gevaarlijk in de omschakeling. We moeten waken voor de counter", aldus Streppel.