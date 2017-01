Onana: "Ik zou niet zeggen dat ik de concurrentiestrijd gewonnen heb"

André Onana staat al dit hele seizoen onder de lat bij Ajax, maar de jonge goalie voelt zich nog niet de eerste keus. Dat heeft de Kameroener op de officiële clubwebsite laten weten.



"Ik geef elke dag alles, zodat de trainer voor mij kiest. Ik speel, maar ik zou niet zeggen dat ik de nummer één ben", vertelt de 20-jarige sluitpost. "Ik zou niet zeggen dat ik de concurrentiestrijd gewonnen heb. Tim (Krul, red.) en Diederik (Boer, red.) zijn geweldgie keepers en geweldige personen. Ik ben blij dat ik van hen kan leren."



Ook dit weekend tegen ADO Den Haag staat de oud-speler van FC Barcelona weer onder de lat bij Ajax. "Elke wedstrijd is voor ons een finale. We moeten winnen, want Feyenoord staat vijf punten op ons voor. We willen kampioen worden, net als de fans", aldus Onana.