Van Bronckhorst geeft toe: 'Gebleken hoe belangrijk zij zijn'

Feyenoord werd donderdagavond door Vitesse uit het bekertoernooi geknikkerd (2-0) en trainer Giovanni van Bronckhorst baalde daar flink van. Hij kon in Arnhem niet beschikken over Karim El Ahmadi (Afrika Cup) en Tonny Vilhena (schorsing) en dat was te merken ook.



De Rotterdammers begonnen met Renato Tapia en Simon Gustafson in de basis en speelden in de eerste helft niet onaardig, maar werden in de tweede helft overklast door Vitesse. "Het is gebleken hoe belangrijk El Ahmadi en Vilhena zijn. Als zij wegvallen zijn ze moeilijk op te vangen. Dat hebben we eerder dit seizoen ook al gezien", zei Van Bronckhorst vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie."



"We moeten de teleurstelling omzetten in drive. Zondag zal dat moeten", doelde de trainer op de competitiewedstrijd tegen NEC Nijmegen.