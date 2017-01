BREAKING: PSV akkoord over verkoop absolute steunpilaar

Bijzonder verrassend nieuws uit Eindhoven. PSV heeft een akkoord bereikt met Zenit Sint-Petersburg over de verkoop van Davy Pröpper. De 25-jarige middenvelder moet alleen zelf nog rondkomen met de Russische nummer twee.



Dat meldt Voetbal International. Bronnen bevestigen aan VI dat beide clubs het eens zijn over de transfer van Pröpper, die in Eindhoven nog een verbintenis tot medio 2020 heeft. De viervoudig international moet zelf nog wel overeenkomen met de Russische topclub.



Zaakwaarnemer Louis Laros wil vooralsnog geen commentaar geven op de deal, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Zenit toonde vorig jaar al eens interesse in Pröpper, die toen graag in Eindhoven wilde blijven. De Russen raakten onlangs Axel Witsel kwijt en zien in Pröpper wellicht de ideale vervanger.