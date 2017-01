Officieel: Roda JC pakt door en presenteert twee aanwinsten

Roda JC is de selectie deze winter flink aan het versterken en heeft vrijdagmiddag de komst van twee nieuwe versterkingen aangekondigd. De ploeg uit Kerkrade huurt Beni Badibanga de rest van het seizoen van Standaard Luik.



De twintigjarige aanvaller geldt als een groot talent. Technisch directeur Ton Caanen vertelt op de clubwebsite: "Standard Luik verlengde onlangs zijn contract en daarom zijn we blij dat hij desondanks alsnog op huurbasis naar ons toekomt. Beni is een welkome versterking."



Naast Badibanga is Roda JC ook vrijwel rond met de 25-jarige middenvelder Ognjen Gnjatic. De Kroaat komt over van Platanias. De vijfvoudig jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina tekent – mits hij de medische keuring goed doorstaat - morgen zijn contract in Kerkrade. Hij wordt vastgelegd voor 1,5 jaar.



Technisch directeur Ton Caanen: "Gnjatic is verdedigende middenvelder en het was een wens van de technische staf om hem -net als Bedibanga- aan de selectie toe te voegen."