TRANSFERUURTJE: Larsson, Ronaldo, Griezmann, Morata en Krul

Nederland:

Het is volstrekt onduidelijk of buitenspeler Sam Larsson nou wel of niet een optie is bij de Eredivisie-topclub Ajax. De Amsterdammers zijn mogelijk nog bezig met de Braziliaanse vleugelspits David Neres, maar op donderdag konden we opeens lezen dat directeur spelerszaken Marc Overmars een bod van acht miljoen euro op Larsson uitgebracht zou hebben. Technisch manager Gerry Hamstra van sc Heerenveen reageert daar nu op in gesprek met het medium Sportbladet. "Sam naar Ajax? Het zijn slechts geruchten. We willen onze selectie bij elkaar houden in de strijd om een ticket voor de Europa League." Larsson is, zoals vrijwel alle spelers, mogelijk wel te koop, maar de verwachting is dat Heerenveen bijzonder hoog in de boom zal gaan zitten. Meldt Ajax zich daadwerkelijk bij het Abe Lenstra Stadion, dan zal het minstens acht miljoen euro moeten betalen en misschien dus wel meer.





Doelman Tim Krul bevindt zich momenteel toch in een erg lastig parket bij zijn tijdelijke werkgever Ajax. Steevast behoort hij niet eens meer tot de wedstrijdselectie en naar verluidt willen de Amsterdammers hem best weer laten gaan. Newcastle United, de eigenlijke broodheer van de keeper, hoeft hem echter niet terug te zien. Coach Rafael Benítez van de Championship-club reageert nog maar eens op de geruchten omtrent Krul: "Er is een aparte situatie ontstaan, omdat we drie hele goede keepers hebben. Het is niet gemakkelijk, vooral omdat iedereen het goed doet en nog moeten twee keepers wachten op hun kans. Maar goed, ik heb liever dit luxeprobleem, dan de onzekerheid. Ik wil die drie jongens graag behouden, niemand gaat weg. De geruchten over een terugkeer van Krul? Dat gaat niet gebeuren, want we hebben al drie keepers en zijn blij met hen."



Buitenland:

Manchester United betaalde in de afgelopen zomertransferperiode goud geld aan Juventus om aan de slag te mogen gaan met middenvelder Paul Pogba. Ook in de aankomende zomer zullen de Red Devils hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat centen uitgeven aan nieuwe transfers en aanvaller Antoine Griezmann van Atlético Madrid is wat dit betreft misschien wel het belangrijkste target. United wordt eigenlijk elke transferperiode weer in verband gebracht met de international van het Franse nationale team en dat is ook zo gek nog niet. Griezmann is van kinds af aan immers fan van de Premier League-grootmacht en een optelsommetje is snel gemaakt. Volgens het medium de Daily Record heeft United de eerdergenoemde Pogba nu ingezet om de aanvaller nog wat warmer te maken voor een overstap naar Old Trafford.





De Portugese middenvelder Joao Maria maakte in de zomertransferwindow voor veel geld een transfer van Sporting Portugal naar het Italiaanse Internazionale. De Nerazzurri begonnen natuurlijk bijzonder slecht aan het lopende seizoen, maar in het hier en nu gaat het al een stuk beter en heeft Inter weer Champions League-voetbal in het vizier. Maria hoopt nog veel prijzen te winnen met zijn nieuwe club en wat dat betreft heeft hij meermaals een balletje opgegooid bij zijn vriend Cristiano Ronaldo. De middenvelder hoopt dat de sterspeler van Real Madrid in de nabije toekomst openstaat voor een transfer naar Internazionale en zegt in gesprek met de Italiaanse media: "Ik heb het al een aantal keer voorgesteld bij hem. Je moet naar Inter komen, zeg ik dan. Maar laat ik het zo zeggen: het is allemaal een beetje moeilijk."



De Engelse topclub Arsenal geeft in de regel toch niet zo heel veel geld uit. Behalve misschien als er echt een buitenkansje langskomt, zoals we hebben kunnen zien bij onder meer Alexis Sánchez en Mesut Özil. De Engelse en Spaanse media denken dat de Gunners nu een bod van zestig miljoen euro hebben neergelegd bij Real Madrid voor spits Alvaro Morata, die zich niet zo fijn meer voelt in het Estadio Santiago Bernabéu. In de afgelopen transferzomer werd hij door De Koninklijke gekocht van het Italiaanse Juventus, maar sindsdien moet de international van Spanje het toch doen met een bijrol, achter de Franse centrumaanvaller Karim Benzema. Morata zou nu vinden dat Real hem onder valse voorwendselen teruggehaald heeft naar de Spaanse hoofdstad en wil binnenkort al weer vertrekken.