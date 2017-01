'Ik probeer Cristiano Ronaldo hierheen te halen'

De Portugese middenvelder Joao Maria maakte in de zomertransferwindow voor veel geld een transfer van Sporting Portugal naar het Italiaanse Internazionale. De Nerazzurri begonnen natuurlijk bijzonder slecht aan het lopende seizoen, maar in het hier en nu gaat het al een stuk beter en heeft Inter weer Champions League-voetbal in het vizier.



Maria hoopt nog veel prijzen te winnen met zijn nieuwe club en wat dat betreft heeft hij meermaals een balletje opgegooid bij zijn vriend Cristiano Ronaldo. De middenvelder hoopt dat de sterspeler van Real Madrid in de nabije toekomst openstaat voor een transfer naar Internazionale en zegt in gesprek met de Italiaanse media: "Ik heb het al een aantal keer voorgesteld bij hem. Je moet naar Inter komen, zeg ik dan. Maar laat ik het zo zeggen: het is allemaal een beetje moeilijk."



Ronaldo heeft onlangs zijn handtekening gepend onder een nieuw contract bij De Koninklijke en de aankomende seizoenen is hij hoogstwaarschijnlijk wel te bewonderen in het Estadio Santiago Bernabéu. Mogelijk wil Real Ronaldo over een aantal jaar wel verkopen, omdat clubs uit de Chinese Super League ook voor oude spelers nog behoorlijk wat geld overhebben. Inter is sinds kort eigendom van de zogenaamde Suning Group.