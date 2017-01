Promes onthult waar het fout ging bij Ajax

Quincy Promes is op dit moment een grote meneer in de Russische competitie bij Spartak Moskou. De Oranje-vleugelspits komt uit de jeugdopleiding van de Eredivisie-topclub Ajax, maar daar was hij op een gegeven moment niet meer nodig. In gesprek met het medium Sport Express vertelt hij nu waar het voor hem fout ging.



Promes begint zijn verhaal: "Om te weten te komen wat goed en slecht is, moet je fouten maken. Ik dacht dat alles wat ik deed toch wel goed was. Ik speelde bij Ajax, was populair op school en was de beste voetballer. Dus waarom zou ik naar school gaan. Ik werd vervolgens met mijn neus op de feiten gedrukt, want Ajax zei dat ik niet meer nodig was. Ik ging terug naar de straat, zonder geld, zonder een droom. Ik had niks, alleen de tijd om erachter te komen wat ik wilde. En dat was profvoetballer worden. Ik moest veranderen, wilde ik mijn doelen bereiken en bij een goede club belanden. Ik moest ook leren luisteren. Ajax had ik al niet meer, dus ik moest er via een andere weg komen. Mijn fout was dat ik mezelf als grote ster zag bij Ajax."



Anderhalf jaar lang leefde Promes vooral op straat. "Op een gevaarlijke leeftijd, zeer gevaarlijk. Ik was zestien en had de nodige goede vrienden. Als ik nu naar hun leven kijk en naar mijn leven, dan is dat een groot verschil. Eén van mijn beste vrienden zit momenteel in de gevangenis."