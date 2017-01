'Feyenoord moet deze speler naar De Kuip halen'

De Eredivisie-topclub Feyenoord zal deze transferperiode hoogstwaarschijnlijk geen zaken meer doen. In de zomer is er vermoedelijk wel wat mogelijk en wat dat betreft weten de lezers van SoccerNews.nl wel met wie de Rotterdammers aan de slag moeten gaan. Jonathan de Guzman zou zijn rentree in De Kuip moeten maken.



De Oranje-kandidaat, die nog altijd onder contract staat bij het Italiaanse Napoli, maar uitgeleend is aan Chievo Verona, vertelde op donderdag: "Feyenoord blijft altijd speciaal voor me. Het voelt als mijn club. Feyenoord zou voelen als thuiskomen. Ik heb er een toptijd gehad. Nooit zal ik vergeten wat de club voor me heeft betekend. Een officieel afscheid heb ik nooit gehad. De manier waarop ik vertrok lag gevoelig. Maar misschien moest het ook zo zijn dat ik nog geen afscheid heb genomen. Volgend jaar met Feyenoord in de Champions League? Dat zou echt top zijn. Als ze een keer kampioen kunnen worden, dan is het dit seizoen."



Naar aanleiding van de uitlatingen van De Guzman besloten wij jullie te vragen of Feyenoord daadwerkelijk aan de slag moet gaan met de middenvelder. Maar liefst 87 procent van de ongeveer 1350 ondervraagden antwoordt bevestigend, waar 13 procent dus tegen is. Het contract van De Guzman bij Napoli loopt nog door tot medio 2018 en mogelijk moet hij dus wel wat geld kosten.