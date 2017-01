Ziyech spreekt zich uit over Marokko in Afrika Cup

Waar middenvelder Karim El Ahmadi van Feyenoord momenteel nog altijd actief is op de Afrika Cup met Marokko, geldt dat natuurlijk niet voor spelmaker Hakim Ziyech van Ajax. Dat was aanvankelijk wel een bittere pil voor de nummer tien, maar inmiddels lijkt het alsof hij er wel overheen is.



In gesprek met FOX Sports zegt Ziyech over het avontuur van zijn land in de Afrika Cup: "Met sommige jongens heb ik wel contact ja, maar niet heel veel, omdat je ze ook niet wilt storen. Maar ook ik ben enorm trots en enorm blij dat ze eindelijk weer eens de kwartfinale hebben gehaald. Nu is het zaak om van daaruit door te pakken en nog verder te komen. Of ze kunnen winnen? Ja, voetbal is gek hè. Als je van Ivoorkust kan winnen, kun je ook van Egypte winnen."



Bondscoach Hervé Renard besloot de Ajacied niet op te roepen voor het grootste toernooi van Afrika omdat hij van mening was dat Ziyech niet op de bank zou kunnen zitten. Zelfs na een groot aantal blessures wenste de Fransman niet aan de slag te gaan met de sterspeler van Ajax.