Locadia laat zich uit over blessure en rentree

De Eredivisie-topclub PSV zit niet zo heel goed meer in zijn buitenspelers na het vertrek van Luciano Narsingh, Beto da Silva en Florian Jozefzoon. Wat dat betreft is het wel heel erg mooi dat Jürgen Locadia bijna terug is van zijn blessure. De PSV'er is van nature natuurlijk een spits, maar hij kan ook goed op de voeten op de linkerflank.



De Telegraaf weet te melden over de rentree van Locadia: "De aanvaller, die al sinds half augustus aan de kant staat met eerst een zware lies- en vervolgens een knieblessure, traint weer gedeeltelijk met de groep mee en hoopt binnen een week of drie weer inzetbaar te zijn. De uitwedstrijd tegen Feyenoord op 26 februari lijkt een mooi richtpunt te zijn."



Locadia zelf reageert op de periode vol tegenslag die hij achter de rug heeft: "Het is een moeilijke periode geweest. De doktoren hadden zo’n blessure in de lies ook nog nooit meegemaakt. Tijdens mijn herstel heb ik best wel wat stress gehad. Ik voel me nu weer goed, maar ik heb nog wel even nodig, want ik ben er lang uit geweest."