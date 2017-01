'West Ham betaalt twaalf miljoen euro voor vervanger van Payet'

West Ham United lijkt de vervanger van Dimitri Payet binnen te hebben. De Fransman weigert nog om voor de Londense club te spelen en staat op het punt om te vertrekken. Nu maakt de ploeg ongeveer twaalf miljoen euro over aan Hull City voor de diensten van Robert Snodgrass.



De Schot, die eerder uitkwam voor Norwich City, hoeft volgens The Guardian enkel nog de medische keuring te doorstaan . Daardoor miste hij het duel van de Tigers in de halve finale van de EFL Cup tegen Manchester United. Ondanks de winst in de return (2-1) is Hull City uitgeschakeld.



Door de komst van Snodgrass komt het vertrek van Payet juist dichterbij. De Fransman weigert al een aantal weken om te spelen voor de Hammers en het Franse Olympique Marseille lijkt de gegadigde om de middenvelder te verlossen van West Ham United.