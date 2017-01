Loting halve finales KNVB Beker: zware klus voor Cambuur

De loting van de halve finales van de KNVB Beker was er één zonder de drie Nederlandse topclubs. Vitesse, de ploeg die Feyenoord uitschakelde in kwartfinales, speelt weer tegen een Rotterdamse club. Zij moeten afreizen naar Spangen om tegen Sparta Rotterdam te spelen. SC Cambuur wacht de grote uitdaging tegen AZ in Alkmaar.



Vitesse schakelde op donderdag verrassend Feyenoord uit met 2-0, terwijl Sparta Rotterdam na penalty's won van Jupiler League-club FC Volendam (0-0 na verlenging, 6-5 na penalty's). AZ had aan één goal genoeg om sc Heerenveen uit te schakelen. SC Cambuur was de revelatie van de kwartfinales door FC Utrecht in de Galgenwaard uit de beker te knikkeren (2-2 na verlenging, 7-6 na penalty's).



De halve finales worden waarschijnlijk gespeeld op dinsdag 28 februari, woensdag 1 maart of donderdag 2 maart.



De halve finales van de KNVB Beker:

AZ - SC Cambuur

Sparta Rotterdam - Vitesse