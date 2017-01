VIDEO: Feyenoord stort in na openingstreffer van Vitesse

Na 45 minuten was de kwartfinale tussen Vitesse en Feyenoord nog onbeslist bij een stand van 0-0. De thuisspelende ploeg zette na de rust echter een tandje bij en dat resulteerde in een achterstand voor de koploper van de Eredivisie. Niet snel erna verdubbelt Vitesse de voorsprong.



In eerste instantie kan Guram Kashia helemaal vrij inkoppen na slecht verdedigen, waarna Adnane Tighadouini de Gelredome in vuur en vlam zet: 2-0. De Rotterdammers wacht nog een hels karwei om nog kans te maken op de dubbel. Hieronder de twee goals:





Guram Kashia GOAL HD - Vitesse 1-0 Feyenoord... door 87taras





Adnane Tighadouini Goal HD - Vitesse 2... door 87taras