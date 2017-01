'Heerenveen-bankzitter blijft om voor basisplaats te vechten'

Met de komst van Martin Ödegaard naar sc Heerenveen lijken de kansen op speeltijd voor middenvelder Simon Thern nog kleiner te worden. Desondanks blijft hij waarschijnlijk bij de Friezen tot het einde van het seizoen. De belangstelling van diverse clubs uit binnen- en buitenland worden namelijk niet concreet.



Dit zegt technisch manager Gerry Hamstra tegen Afton Bladet. "We gaan ervan uit dat hij blijft, de transferperiode duurt immers nog maar vijf dagen. Hij wil nu gaan vechten voor een basisplaats bij ons."



De middenvelder, die sinds begin 2015 voor de huidige vier van de Eredvisie, stond in de belangstelling van onder andere NEC en PEC Zwolle. Daarnaast waren AIK en Hammarby uit Zweden ook geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder.