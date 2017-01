Vitesse laat ongewenste middenvelder per direct terugkeren naar oude club

Afgelopen weekend stond Vitesse-middenvelder Sheran Yeini nog in de basis voor het duel tegen Fc Groningen (1-1), maar de Israëlische voetballer vertrekt alsnog bij de Arnhemse club. Hij keert terug naar zijn thuisland om voor zijn oude club Maccabi Tel Aviv te gaan spelen.



Volgens de Gelderlander was de afwezigheid van Marvelous Nakamba de reden dat deze transfer zo lang op zich liet wachten. De Zimbabwaan speelde namelijk in de Afrika Cup. Nakamba staat in het bekerduel tegen Feyenoord in de basis, waardoor Vitesse het vertrek van Yeini doorzet.



In 2015 nam de huidige nummer zeven van de Eredivisie hem over van Maccabi en twee jaar later keert hij dus weer terug naar die club. In totaal speelde hij 36 duels voor de ploeg van huidige trainer Henk Fraser.