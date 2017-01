Oud-PSV'er in Italiaanse dienst maakt stap hogerop in de competitie

In totaal speelde hij bij PSV bijna vijftig wedstrijden, maar een heel goede indruk liet middenvelder Oscar Hiljemark niet achter na twee seizoenen. Uiteindelijk vertrok de Zweed naar het Italiaanse Palermo en na twee jaar maakt hij de overstap naar Genoa. Hij kost de club 2,5 miljoen euro.



Bij de huidige nummer negentien van de Serie A was Hiljemark wel een vaste waarde en hij speelde in anderhalf seizoen ruim vijftig wedstrijden. In eerste instantie wordt huurt Genoa, de nummer vijftien van de Italiaanse competitie, de middenvelder tot het einde van het seizoen.



In de zomer maakt hij de definitieve overstap naar zijn nieuwe club voor het bovengenoemde bedrag. In 2013 haalde PSV de Zweed binnen als een groot talent, maar een vaste basisplaats wist hij niet te veroveren. Uiteindelijk ving de Eindhovense club ongeveer twee miljoen voor hem.