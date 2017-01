'Bailey krijgt eindelijk zijn zin en legt vrijdag medische testen af'

KRC Genk staat opnieuw op het punt om een spraakmakende transfer af te ronden. Nadat het begin deze maand al Wilfred Ndidi voor achttien miljoen euro verkocht aan Leicester City, staat het nu ook op het punt om Leon Bailey te verkopen.



De jonge Jamaicaan probeerde de voorbije dagen een transfer te forceren door van de training weg te blijven en krijgt nu dus zijn zin. Heel wat clubs wilden Bailey binnenhalen, zoals Hull City en AS Roma, maar het zou nu toch Bayer Leverkusen zijn dat de strijd wint.



Bailey zou al langer een persoonlijk akkoord gehad hebben met de Duitsers en nu is er volgens La Dernière Heure ook een akkoord op clubniveau. Vrijdag zou voormalig Ajax-target Bailey in Leverkusen zijn medische testen afleggen. Of Genk ook zijn gehoopte 20 miljoen euro mag incasseren, is nog niet duidelijk.