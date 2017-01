Officieel: Heracles pikt 'directe versterking' op bij FC Utrecht

Heracles Almelo heeft zich per direct versterkt met de Zweed Kristoffer Peterson. De 22-jarige aanvaller is afkomstig van FC Utrecht en tekende donderdag in Almelo een contract voor 2,5 jaar plus een optie voor nog een seizoen.



Dat meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen. "We hebben met Kristoffer een prima aanvaller vastgelegd. Hij is zeer talentvol, wij zien in hem een directe versterking voor onze selectie", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de clubwebsite van de ploeg uit Almelo.



Woensdag miste Peterson namens FC Utrecht een strafschop, mede waardoor SC Cambuur de halve finale van het toernooi om de KNVB-beker bereikte. Heracles Almelo stelt alles in het werk om Peterson speelgerechtigd te krijgen voor het thuisduel van zaterdag tegen PSV.