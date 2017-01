Sparta-routinier dolblij: "Ik wist dat ik tijd nodig had en nu sta ik er"

David Mendes da Silva kwam in de eerste seizoenshelft nauwelijks in actie in het eerste elftal van Sparta, maar in de afgelopen drie wedstrijden maakte hij als invaller speelminuten voor de ploeg van trainer Alex Pastoor.



"Ik wist dat ik tijd nodig had en nu sta ik er. Ik ben hartstikke blij natuurlijk", vertelt de routinier aan RTV Rijnmond. Mendes da Silva was eigenlijk gestopt, maar trok afgelopen zomer toch zijn schoenen weer aan.



"Het was in het begin even aanhaken, omdat ik goed fit moest worden en ik had een paar keer last van mijn hamstring. Dat was minder. Maar ik sta er nu goed voor, dus ik geniet ervan om op het veld te staan en de wedstrijden te spelen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste."