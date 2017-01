Bosz over losse flodders: "Dan is de conclusie dat hij ze slecht raakt"

Ajax betaalde afgelopen zomer grof geld voor Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder groeide in rap tempo uit tot één van de smaakmakers van de Amsterdammers, maar lang niet alles gaat goed bij de Marokkaans international.



Ziyech had voor de winterstop al 61 keer op doel geschoten, meer dan twee keer zoveel als de nummer twee. Ook in 2017 legt de spelmaker graag van grote afstand aan. Het overgrote deel van die afstandsschoten belandt ergens tussen het doel de cornervlag.



"Dan is de conclusie dat hij ze slecht raakt", geeft trainer Peter Bosz toe in gesprek met Ajax Life. "Vanuit de tweede lijn schieten is een kwaliteit van Ziyech. Hij is een passende middenvelder, geen lopende middenvelder. Klaassen is dat wel. Hij duikt nog wel eens op achter de verdediging, soms na passes van Ziyech."



"Niet alle ballen eindigen bij de cornervlag. Er riep wel eens iemand: je moet schieten wil je kunnen scoren,” haalt Bosz de befaamde uitspraak van Johan Cruijff aan. "Daar is Hakim mee bezig. Met zijn techniek zullen de ballen straks heus wel op goal zijn en misschien wel erin."