OFFICIEEL: Willem II huurt jonge Belg van Premier League-ploeg

Willem II heeft Obbi Oulare definitief binnen. De Tilburgers huren de jonge Belgische spits de rest van het seizoen van Watford, dat hem het afgelopen halfjaar aan Zulte Waregem uitleende. Dat meldt Willem II donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Technisch manager Joris Mathijsen stelt op de clubwebsite blij te zijn met de komst van Oulare. "Door het wegvallen van Ogbeche wilden we een extra optie voor de spitspositie hebben. Daarom hebben we besloten om Obbi tot het eind van het seizoen te huren."



Oulare: "Nederland staat bekend om het aanvallende voetbal. Als spits vind ik dat natuurlijk wel fijn", aldus de 1.96 meter lange spits. Over zijn kwaliteiten is Oulare duidelijk. "Mensen denken dat ik door mijn lengte vooral fysiek sterk ben en goed kan koppen, maar ik ben ook een speler met technische kwaliteiten."