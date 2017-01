AZ-matchwinner dacht: "Dan maar door die paal heen"

Derrick Luckassen scoorde woensdagavond tijdens het bekerduel tussen AZ en SC Heerenveen de enige treffer van de wedstrijd en werd daarmee de matchwinner. Dat deed hij met gevaar voor eigen leven, want de verdediger kwam na zijn kopbal hard in aanraking met de doelpaal.



"Ik zag nog wel die paal op me af komen maar ik dacht: dan maar door die paal heen. Deze moest ik koppen", vertelde hij aan het Algemeen Dagblad. Na de wedstrijd ging hij snel naar bed, want tijd voor een feestje was er niet.



"Ik moet morgen gewoon trainen, om elf uur al op de club zijn. Dus ik ga liever slapen. Ik heb me al een keertje verslapen, laatst. Dat gebeurt niet meer", vertelde hij aan Voetbal Inside.



"Het mag niet meer van de trainer. Hij gaat niet slaan, maar hij heeft me wel een waarschuwing gegeven. Het mag niet meer voorkomen. Als het wel gebeurt? Dan krijg ik een boete, een mooi geldbedrag dat ik moet overmaken. Dat wil ik liever niet."