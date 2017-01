Vertrouwen in Feyenoord-bankzitters: 'Er verandert niet veel'

Feyenoord neemt het donderdagavond in de kwartfinales van de KNVB Beker op tegen Vitesse, maar mist dan wel de nodige basisspelers. Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena zijn er sowieso niet bij, terwijl achter de naam van Jens Toornstra nog een vraagteken staat.



Doelman Brad Jones maakt zich echter geen zorgen. "We hebben de beschikking over spelers als Simon Gustafson, Renato Tapia en anderen die hun taken goed uitvoerden toen er een beroep op hen werd gedaan", vertelt Jones op de Feyenoord-website. "Ze hebben laten zien dat ze mee kunnen en dat er niet veel verandert in het team."



"Neem bij voorbeeld Michiel Kramer, die belangrijke doelpunten maakt als hij invalt. En ook Wessel Dammers, die goed speelde tegen Manchester United. Dat geeft aan dat we een brede en goede selectie hebben."