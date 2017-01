Herstelde Heraclied hoopt op PSV: 'Zou kunnen'

Heracles-speler Brahim Darri liep vlak voor de winterstop een hamstringblessure op. Zo'n zes weken later staat hij nu voor zijn rentree.



"Ik benader de trainingen niet heel anders", antwoordt Darri op de clubwebsite op de vraag of hij nog op een bepaalde manier rekening houdt met zijn hamstring. "Wel houd ik hem meer in beweging. Voorafgaand aan de training fiets ik extra, zodat de hamstring warm is. Behalve dat is er geen verschil in benadering ten opzichte van vóór de blessure. Testen hebben ook uitgewezen dat mijn hamstring er door het vele trainen alleen maar sterker op is geworden."



Of Darri komend weekend tegen PSV zijn rentree al kan maken bij de wedstrijdselectie? "De medische staf, de trainer en ik willen eerst nog even kijken hoe ik de laatste trainingen doorkom. Als dat positief is, zou het kunnen zijn dat ik er weer bij zit."