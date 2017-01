'Van Persie onderhandelt met opvallende club'

Spits Robin van Persie is momenteel toch bezig aan een alleraardigst seizoen bij Fenerbahçe, hoewel we wel moeten zeggen dat de Nederlander steeds vaker kampt met kleine pijntjes. Mogelijk vertrekt de Oranje-topscorer aller tijden binnenkort al weer uit Istanbul, want hij is nu in onderhandeling met de Braziliaanse club Sao Paolo.



Het medium Ziggo Sport weet het volgende te melden: "Robin van Persie moet de nieuwe superster van Sao Paulo worden. De Braziliaanse club wil per se een grote naam binnenhalen en de 33-jarige spits van Fenerbahçe is de gedroomde kandidaat. Naast de all-time topscorer van het Nederlands elftal, staan ook Emmanuel Adebayor en Alberto Gillardino op de lijst.t. Van Persie heeft nog een contract tot medio 2018 in Istanbul. Dus als de Turken nog wat willen verdienen aan de Nederlander, moeten ze hem nu verkopen. RVP maakte in de zomer van 2015 de overstap van Manchester United naar Fenerbahçe. Hij kwam in anderhalf seizoen 22 keer tot scoren, voor de club waar Dick Advocaat nu trainer is."



Er zijn verder media die melden dat Van Persie inmiddels al een gesprek met Sao Paolo achter de rug heeft. Deze ontmoeting zou plaatsgevonden hebben in Amsterdam.