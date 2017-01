Guidetti na winst tegen Real: "Ik ben een Galiciër"

Oud-Feyenoorder John Guidetti beleefde op woensdag een heel erg mooie avond. Met zijn club Celta de Vigo zorgde hij namelijk met een 2-2 gelijkspel voor de uitschakeling van topclub Real Madrid. Na de wedstrijd tegen De Koninklijke kwam de Zweedse spits superlatieven tekort.



Voetbal International citeert de voormalig publiekslieveling van Feyenoord als volgt: "Het was een spectaculaire avond met de uitschakeling van een fantastische ploeg, die ons dwong om het beste in onszelf naar boven te halen. Het was heerlijk. Dit feest, deze sfeer … Het was een heel lastige wedstrijd omdat Real zeer sterk is. Maar dit stadion … Kijk ernaar, het is spectaculair. Ik hou van hier spelen, ik hou van leven in Vigo, ik ben een Galiciër nu. Nu leeft in de kleedkamer sterk de drang verder te groeien in zowel de strijd om de Copa del Rey als in de Europa League."



Zinedine Zidane liet weten over de prestatie van zijn ploeg: "We hebben er alles aan gedaan. Ik moet de jongens feliciteren voor de manier van spelen. Het resultaat was er niet, maar we hebben het geprobeerd. En nu? We moeten doorgaan en onze aandacht vestigen op de competitie en de Champions League."