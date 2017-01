'Feyenoord mag de favorietenrol hebben, als wij maar winnen'

Vitesse neemt het op donderdagavond in eigen huis op tegen Feyenoord in de KNVB-beker en het is de Arnhemmers er alles aan gelegen om dit duel winnend af te sluiten. Vitesse wil de halve finale van de beker bereiken en aanvaller Adnane Tighadouini ziet zijn club ook wel winnen van de huidige nummer één van de competitie.



In gesprek met de Gelderlander zegt de voorhoedespeler over Feyenoord: "We kunnen ze nú beter krijgen dan in de finale in De Kuip. Nu hebben wij het thuisvoordeel. En zeg nu zelf, wedstrijden tegen de top drie zijn toch het mooiste om te spelen?"



Vitesse is in ieder geval niet bang voor zijn aanstaande tegenstander. "Nee joh. Feyenoord mag de favorietenrol hebben, zolang wij maar winnen. Het wordt zwaar, dat weten we allemaal. Maar wij hebben vertrouwen en gaan volle bak voor de overwinning. Er heerst bekerkoorts bij Vitesse. Al een hele tijd. Iedereen ziet dit al als een finale. Dat is bekervoetbal. Winnen van Feyenoord geeft een enorme kick."