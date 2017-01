'Vader Bailey ligt dwars, Engeland laatste optie'

Leon Bailey lijkt absoluut nog deze maand te willen vertrekken bij KRC Genk en de Jamaicaan speelt het dan ook hard. Woensdag bleef hij voor de tweede keer op enkele dagen tijd weg van de training. Het is alleen de vraag welke club bereid is om aan de stevige eisen van Genk én Bailey te voldoen.



Tot nog toe leek Bayer Leverkusen de voornaamste kandidaat. Bailey zou zelfs al een persoonlijk akkoord gehad hebben met de Duitsers, maar dat zou volgens Het Laatste Nieuws al weer onzeker zijn. De houding van vader Craig Butler, die een aanzienlijk deel van de transfersom zou opeisen, zou Leverkusen bijzonder storen.



En zo zou het kunnen dat Hull City nog als enige concrete optie overblijft. Hull-trainer Marco Silva bevestigde alvast de interesse. "We zullen proberen om hem te halen, maar het is geen makkelijke deal. Hij is een moeilijke speler om te overtuigen, maar we zullen ons best doen."