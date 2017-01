'Courtois onder één grote voorwaarde naar Real Madrid'

Goalie Thibaut Courtois van het Engelse Chelsea staat al langer in de concrete belangstelling van het grote Real Madrid. De Belg zelf wil wel transfereren naar de Spaanse hoofdstad, maar de Blues willen hun topkeeper natuurlijk niet verliezen. Er is nu echter een kleine opening gevonden door de beide clubs.



Het is een publiek geheim dat de Rode Duivel heel veel ziet in een verhuizing naar Madrid. Eerder stond Courtois daar onder contract bij Atlético Madrid en zijn familie, zijn vrouw en dochter, is altijd op het Iberisch schiereiland blijven wonen. Nu staat de Belgische sluitpost voor een hereniging met zijn geliefden, maar de transfer van Courtois naar De Koninklijke gaat slechts onder één voorwaarde door.



Het Engelse boulevardblad The Sun schrijft dat coach Antonio Conte van de Blues achter de schermen aangegeven heeft dat Courtois best naar Madrid mag vertrekken, maar dan moet Real Alvaro Morata afstaan aan de huidige koploper van de Premier League. Vooralsnog hebben de Spanjaarden altijd 'nee' gezegd op de avances van Chelsea voor de international van Spanje, maar daar moet toch verandering in komen.