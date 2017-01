'Ajax gaat vól voor transfer van deze speler'

Buitenspeler Anwar El Ghazi vertrekt vermoedelijk naar het Franse Lille OSC voor iets meer dan acht miljoen euro, al moet het papierwerk nog altijd in orde gemaakt worden door de Franse club. Ajax is hard op zoek naar een nieuwe vleugelspits, maar loopt daarbij tegen moeilijkheden aan, zo stelt De Telegraaf.



Vooral de Braziliaanse technicus David Neres staat in de concrete belangstelling van de Amsterdammers. Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft zich meermaals bij Sao Paolo, de werkgever van de jeugdinternational, gemeld met een bod, maar al deze aanbiedingen zijn naar de prullenbak verwezen door de Brazilianen, die gewoonweg heel erg hoog in de boom zijn gaan zitten voor hun diamantje.



Sao Paolo houdt vermoedelijk vast aan zijn vraagprijs van twintig miljoen euro en dat is een bedrag dat Ajax misschien wel kan, maar niet wil betalen. Overmars zou in ieder geval met de handen in het haar zitten, alhoewel Neres wel de eerste optie van Ajax blijft: de Amsterdammers gaan vól voor een samenwerking met de Braziliaan. De transfermarkt is echter nog maar een paar dagen open en het team van coach Peter Bosz snakt naar nieuw bloed voor op de flanken.