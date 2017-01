'Dit is waarom Deulofeu Milan boven Ajax verkoos'

De Spaanse buitenspeler Gerard Deulofeu stond een weekje geleden nog in de concrete belangstelling van de Eredivisie-topclub Ajax, maar hij koos toch voor een vervolg van zijn carrière bij het Italiaanse AC Milan. De zaakwaarnemer van de voetballer in kwestie onthult nu waarom Deulofeu precies in de Serie A gaat spelen.



Spelersmakelaar Gines Carvajal laat in gesprek met het medium Tuttosport weten dat zijn cliënt vooral onder de indruk was van de aanhoudendheid van Milan, dat hem per se aan zijn selectie toe wilde voegen. "AC Milan deed er echt alles aan om hem te halen. Hij kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen. Gerard is heel blij. Hij was echt onder de indruk van de manier waarop Adriano Galliani en Riccardo Maiorino hebben geprobeerd hem hierheen te halen."



Ook Ajax wilde de speler in kwestie dus hebben, maar de Amsterdammers haakten af naar het eerste 'nee' van Everton, de eigenlijke werkgever van Deulofeu, waar Milan dus blééf aandringen. Het product van de jeugdopleiding van FC Barcelona blijft overigens eigendom van de club van coach Ronald Koeman, maar in de aankomende zomertransferwindow kan hij definitief overgenomen worden.