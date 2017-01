'Morata kan deze winter nog megatransfer maken'

Spits Diego Costa is al het hele seizoen bijzonder belangrijk voor zijn werkgever Chelsea, maar zoals inmiddels wel bekend rommelt het achter de schermen behoorlijk. Sterker nog, zijn agent Jorge Mendes zou reeds een akkoord hebben bereikt met Tianjin Quanjian over een transfer, alleen liggen de beleidsbepalers van Chelsea nog dwars.



Daarom heeft de Portugese 'superspelersmakelaar' volgens het medium London Evening Standard een belofte neergelegd bij eigenaar Roman Abramovich. Mag Diego Costa naar de Chinese Super League vertrekken voor een bedrag van ongeveer honderd miljoen euro, dan zal Mendes zijn invloed bij het Spaanse Real Madrid aanwenden om een transfer van Alvaro Morata naar Stamford Bridge te bewerkstelligen.



De Portugees, die ook de belangen van onder meer Cristiano Ronaldo, José Mourinho en Ajacied Anwar El Ghazi behartigt, heeft naar verluidt aangegeven dat dat deze transferzomer nog zou kunnen gebeuren. Costa kan in het Verre Oosten een godsvermogen opstrijken en volgens de laatste berichten geeft hij misschien aan dat hij niet geïnteresseerd is in China, maar dat zou slechts voor de bühne zijn. Morata verpietert op zijn beurt op de bank in het Estadio Santiago Bernabéu achter Karim Benzema.